Eruzione Stromboli: scuole chiuse anche domani

MeteoWeb

La situazione dello Stromboli è al centro di una riunione del Centro Operativo Comunale che si è tenuta oggi a Lipari. Il Coc era stato attivato ieri dopo i fenomeni sismici che avevano interessato alcune isole Eolie e all’eruzione. Il trabocco lavico, percorrendo la sciara del fuoco, ha raggiunto il mare provocando un’ondata di maremoto che aveva fatto entrare in azione le sirene ma che non ha provocato danni. Nel frattempo la Protezione civile ha disposto il passaggio di allerta da gialla a arancione.

“Tale passaggio come già accaduto a ottobre, determinerà il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e il racconto informativo tra la comunità scientifica e le altre strutture operative del servizio di protezione civile. Il sistema di allerta, automaticamente attivato in occasione di questo evento, ha funzionato in tutte le sue componenti” si legge sul profilo social di Carolina Barnao, delegata dell’isola che ribadisce anche che non ci sono stati danni.

“Nel corso della riunione del Coc – prosegue – si è deciso di interdire temporaneamente l’escursione a quota 400 metri. Le scuole, chiuse oggi con apposita ordinanza per prevenire il rischio conseguente alla ricaduta di polveri sottili, resteranno chiuse anche domani. I cittadini saranno costantemente informati sull’evolversi del fenomeno in corso e tutto il sistema di protezione civile è attivato per garantire la massima sicurezza attraverso la prevenzione, la comunicazione e il costante raccordo con i centri di competenza che, per Stromboli, sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino“.