Studente trovato morto dopo il morso di un ragno

Un morso di ragno può uccidere. Harry Bolton, 19 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento di Hull quattro giorni aver lamentato malessere. La condizione è seguita a quello che è stato identificato come il morso di un ragno sulla schiena di Harry.

I suoi coinquilini avevano segnalato una “infestazione da ragno” nel loro alloggio studentesco condiviso. Ma un’ispezione appostato non ha trovato nulla di insolito, ha riferito un medico legale. Bolton, di Whaplode St. Catherine vicino a Spalding, nel Lincolnshire, è morto il 7 ottobre dello scorso anno.

L’adolescente, studente del secondo anno all’Università di Hull, avrebbe detto a un amico quattro giorni prima di essersi sentito male dopo che un ragno lo aveva morso sulla schiena. È andato all’Hull Royal Infirmary la notte del 3 ottobre con febbre alta e battito cardiaco accelerato, secondo lo Hull Daily Mail. Un esame del sangue ha evidenziato un’infiammazione, ma i medici non lo hanno ritenuto in pericolo di vita. Ora sono sotto inchiesta.

Bolton si è autodimesso dall’ospedale il pomeriggio seguente ed è stato visto l’ultima volta dai suoi coinquilini il giorno successivo. È stato trovato morto sul suo letto il 7 ottobre. Il personale di sicurezza dell’edificio è dovuto entrare forzatamente nella sua stanza perché risultava introvabile.

Quanto sono comuni i morsi di ragno?

I morsi dei ragni nel Regno Unito sono rari, ma alcuni ragni nativi, come il ragno della falsa vedova, sono in grado di dare un brutto morso. I morsi di ragno lasciano piccoli segni di puntura sulla pelle, che possono essere dolorosi e causare arrossamenti e gonfiori. Alcuni morsi di ragno possono creare sensazione simil-febbrile, sudorazione e vertigini. I morsi possono anche infettarsi o causare una grave reazione allergica in rari casi. E’ necessario chiedere immediata assistenza medica se si hanno sintomi gravi o preoccupanti dopo un morso di ragno.

Gli effetti sul giovane studente

I paramedici hanno notato una ferita delle dimensioni di una moneta sulla schiena, si legge nell’inchiesta. Un coinquilino del signor Bolton ha detto al medico legale di aver subito un morso simile al collo nell’agosto 2021. Kacper-Krzysztof Zydron ha detto che la ferita è diventata così dolorosa che non poteva muovere il collo e un medico di famiglia gli ha prescritto antibiotici per eliminare l’infezione.

Il signor Zydron ha inviato un’e-mail ad Ashcourt Student Housing evidenziando un problema con i ragni, ma un’ispezione da parte di una squadra di manutenzione non ha rilevato alcuna infestazione. Il professor Paul Marks, medico legale senior dell’East Riding of Yorkshire e Hull, ha concluso che il signor Bolton è morto a Hull “per sepsi a causa di un’infezione acuta al torace dovuta a una ferita infetta sulla schiena“. Ha aggiunto: “Se non fosse stato morso dall’invertebrato, forse un ragno, non sarebbe morto in quel momento“.