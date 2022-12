Sudafrica: 10 morti nell’esplosione dell’autocisterna a Boksburg

MeteoWeb

I servizi di emergenza sudafricani hanno riferito che 10 persone sono morte e circa altre 40 sono rimaste ferite nell’esplosione di un’autocisterna a Boksburg, a Est di Johannesburg.

Nelle prime ore del mattino il camion è rimasto bloccato sotto un ponte, nei pressi di un ospedale e di alcune abitazioni, in una zona residenziale.

“Abbiamo ricevuto una chiamata intorno alle 07:50. I vigili del fuoco sono partiti per spegnere l’inizio dell’incendio. Sfortunatamente, il camion è poi esploso,” ha spiegato ad AFP William Ntladi, portavoce dei servizi di emergenza, confermando che il bilancio era salito in serata a 10 morti, contro i 9 annunciati in precedenza.

L’autocisterna era probabilmente troppo alta per passare sotto il cavalcavia. Carica di 60mila litri di gas GPL, proveniva dal Sud/Est del Paese. Il conducente è stato ricoverato in ospedale. Dei quaranta feriti, la metà è in gravi condizioni, altri 15 sono in condizioni stabili, mentre 6 vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti.