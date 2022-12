MeteoWeb

“Non ci sarà la proroga del Superbonus al 31 dicembre“. Secondo quanto si apprende da fonti del Mef, alla fine, la scadenza per chiedere l’incentivo alle ristrutturazioni al 110% resterà fissata al 25 novembre, come previsto dal decreto aiuti quater.

Finora si era valutata l’ipotesi di concedere la proroga per presentare la Cilas ai soli condomini che avessero già deliberato i lavori entro quella data ma alla fine si sarebbe deciso di non modificare la norma.