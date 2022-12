Svezia, il governo annuncia possibili blackout: “rischio reale, dobbiamo essere pronti”

MeteoWeb

Il governo svedese ha avvertito i cittadini: è necessario prepararsi a possibili blackout durante l’inverno e ad affrontare possibili crisi.

Durante una conferenza stampa, il governo ha esortato il popolo svedese a rivedere la propria preparazione personale alle crisi a causa del rischio di interruzioni di corrente. “Il terreno non è tracciato. Non sappiamo esattamente come andrà a finire un’interruzione di corrente,” ha affermato Carl-Oskar Bohlin, Ministro della Protezione civile. Il rischio di interruzioni è reale e gli svedesi devono prepararsi, ha proseguito. “La Svezia non si è mai trovata in questa situazione prima“.

I prezzi dell’energia nei Paesi nordici sono aumentati vertiginosamente quest’anno per i timori che i tagli alle esportazioni di gas russo verso l’Europa porteranno a carenze, e il governo svedese all’inizio di questo mese ha esortato le persone a consumare meno elettricità.

I piani di emergenza devono tenere conto della possibilità di interruzioni brevi o più lunghe in cui l’alimentazione non ritorna come previsto, ha affermato il ministro. “Coloro che possono prendersi cura di se stessi in circostanze normali devono essere in grado di farlo anche in una crisi come un’interruzione di corrente,” ha affermato Bohlin.

E’ stato raccomandato di munirsi di una radio alimentata a batteria, torce elettriche, acqua in bottiglia e cibo facile da cucinare. In caso di interruzione, le famiglie dovrebbero disporre di una stanza in cui si possa soggiornare per preservare il calore nel tempo, ha spiegato il ministro.

“È meglio essere preparati che non esserlo. Questo non è un tentativo di essere allarmisti,” ha detto Bohlin.