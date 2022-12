Temperature estreme aumentano il rischio di morte per malattie cardiovascolari

MeteoWeb

Le temperature estreme, sia calde che fredde, aumentano il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Tra le principali cause vi sono cardiopatia ischemica, ictus, insufficienza cardiaca e aritmia. A giungere a questa conclusione è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Circulation, dell’American Heart Association.

Tra le malattie cardiovascolari esaminate nello studio, l’insufficienza cardiaca è stata collegata al più alto numero di decessi. “Il calo dei tassi di mortalità cardiovascolare dagli anni ’60 è un enorme successo di salute pubblica poiché i cardiologi hanno identificato e affrontato fattori di rischio individuali come il tabacco, l’inattività fisica, il diabete di tipo 2 , l’ipertensione e altri. La sfida attuale ora è l’ambiente e ciò che il cambiamento climatico potrebbe riservarci“. E’ quanto affermato da Barrak Alahmad, ricercatore presso la Harvard TH Chan School of Public Health, della Harvard University di Boston. Alahmad è anche membro della facoltà presso il College of Public Health dell’Università del Kuwait a Kuwait City.

I ricercatori hanno indagato come le temperature estreme possono influenzare le malattie cardiache, principale causa di morte a livello globale. Hanno analizzato i dati sanitari per oltre 32 milioni di decessi cardiovascolari verificatisi in 567 città in 27 paesi in 5 continenti tra il 1979 e il 2019. I dati globali provengono dal Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network, consorzio di epidemiologi, biostatistici e scienziati del clima che studiano gli impatti sulla salute del clima e dei relativi fattori di stress ambientale sui tassi di mortalità.

Temperature e malattie cardiovascolari

Il cambiamento climatico è associato a sostanziali oscillazioni di temperature estremamente calde e fredde, quindi i ricercatori hanno esaminato entrambi. Gli scienziati hanno confrontato i decessi cardiovascolari nel 2,5% dei giorni più caldi e più freddi per ogni città con i decessi cardiovascolari nei giorni che avevano una temperatura ottimale nella stessa città. La temperatura ottimale è quella associata ai tassi minimi di decessi.

Per ogni 1.000 decessi cardiovascolari, i ricercatori hanno scoperto che:

I giorni estremamente caldi hanno rappresentato 2,2 morti in più.

I giorni di freddo estremo hanno rappresentato 9,1 morti in più.

Tra i tipi di malattie cardiache, il maggior numero di decessi aggiuntivi è stato riscontrato per le persone con insufficienza cardiaca (2,6 decessi aggiuntivi nei giorni di caldo estremo e 12,8 nei giorni di freddo estremo).

“Un decesso cardiovascolare su 100 può essere attribuito a giorni di temperature estreme e gli effetti della temperatura sono stati più pronunciati quando si osservano i decessi per insufficienza cardiaca“. E’ quanto spiegato da Haitham Khraishah, coautore dello studio e borsista di malattie cardiovascolari presso l’Università di Maryland School of Medicine e il Centro medico dell’Università del Maryland a Baltimora. “Sebbene non ne conosciamo il motivo, ciò può essere spiegato dalla natura progressiva dell’insufficienza cardiaca come malattia, che rende i pazienti sensibili agli effetti della temperatura. Questo è un risultato importante poiché una persona su quattro con insufficienza cardiaca viene riammessa in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione e solo il 20% dei pazienti con insufficienza cardiaca sopravvive 10 anni dopo la diagnosi”.

Sistemi di allarme appositi

I ricercatori suggeriscono che potrebbero essere necessari sistemi di allarme mirati e consigli per le persone vulnerabili per prevenire le morti cardiovascolari durante le temperature estreme. “Dobbiamo essere al passo con le esposizioni ambientali emergenti. Invito le organizzazioni di cardiologia professionale a commissionare linee guida e dichiarazioni scientifiche sull’intersezione tra temperature estreme e salute cardiovascolare. In tali dichiarazioni, potremmo fornire più indicazioni agli operatori sanitari, nonché identificare lacune nei dati clinici e priorità future per la ricerca“, ha affermato Alahmad.

Impossibile fare stime globali

La sottorappresentazione dei dati provenienti dall’Asia meridionale, dal Medio Oriente e dall’Africa limita la capacità di fare stime globali sull’impatto delle temperature estreme sulle morti cardiovascolari. “Questo studio fornisce informazioni importanti alle discussioni sociali in corso sulla relazione tra clima e salute umana. È necessario ulteriore lavoro per definire meglio queste relazioni in un mondo che dovrà affrontare i cambiamenti climatici in tutto il mondo negli anni a venire, in particolare per quanto riguarda il modo in cui tali cambiamenti ambientali potrebbero influire sulla principale causa mondiale di morte e disabilità, le malattie cardiache“, ha affermato il past presidente dell’AHA Robert A. Harrington, professore di medicina Arthur L. Bloomfield e presidente del dipartimento di medicina presso la Stanford University.