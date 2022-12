Tempesta artica negli USA: controlli porta a porta a Buffalo, si temono altri morti assiderati

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza gelo negli USA, con la tempesta artica che che ha provocato diversi decessi per il freddo. La Guardia Nazionale è andata porta a porta in alcune parti di Buffalo (Stato di New York) per controllare la situazione delle persone rimaste senza energia durante la tempesta invernale più forte della zona da decenni: le autorità temono di trovare altre vittime.

Sono già stati registrati più di 30 morti nella parte occidentale di New York a causa della bufera di neve che ha infuriato per giorni in gran parte del Paese, con Buffalo tra le zone più colpite.

Più di 60 persone sono morte a causa della storica tempesta invernale, molte prive di riscaldamento in casa. Altre sono state trovate morte nelle loro auto o per strada.

Gli Stati Uniti stanno ora lentamente emergendo dalla tempesta storica, ma il caos continua a farsi sentire negli aeroporti, con centinaia di migliaia di passeggeri che hanno visto i loro voli cancellati.

A Natale il freddo si è fatto sentire in misura diversa in gran parte del Paese, fino al Texas e alla Florida, poco abituati a condizioni climatiche del genere.