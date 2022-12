Tempesta di neve in California: bufere nel Nord e raffiche a 100 km/h, in 30mila restano al buio | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta di neve sta assediando in queste ore il Nord della California: si segnalano almeno 30 cm di manco bianco in vaste aree dello Stato, con oltre 30mila persone rimaste senza energia elettrica. In Sierra Nevada è previsto un metro e mezzo di neve.

L’emergenza riguarda varie città, da Sacramento a Solano, da Colusa a Placer. Le autorità hanno sconsigliato di mettersi in viaggio. Un tratto della Highway 89, l’autostrada che attraversa la California, è stato chiuso al traffico.

A causare disagi, oltre alle forti nevicate, anche il vento, che soffia a con punte di 100 km/h. La fase di emergenza dovrebbe durare fino a domani quando la tempesta potrebbe spostarsi verso Colorado e Wisconsin, per poi raggiungere la Florida.