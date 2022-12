Tempeste di neve in Scozia, migliaia di case senza corrente nelle isole Shetland

MeteoWeb

Intense tempeste di neve hanno determinato interruzioni nelle forniture di corrente elettrica per circa 2.800 abitazioni nelle isole Shetland, in Scozia: lo riporta la BBC. La società energetica Scottish and Southern Electricity Networks ha dichiarato che in alcuni casi il ripristino dell’erogazione non avverrà fino alla fine della settimana.

Le interruzioni di corrente sono state causate dal danneggiamento delle linee elettriche aeree a causa del ghiaccio e del peso della neve. La situazione nelle Shetland è considerata critica e il governo ha invitato i residenti a rimanere a casa.

Una forte nevicata ha interessato gran parte del Nord/Est della Scozia durante la notte. L’Aberdeenshire Council ha riportato che la maggior parte della sua rete stradale è stata colpita da forti nevicate e che un certo numero di scuole nell’Aberdeenshire, Moray e Highland sono chiuse.

Il Met Office ha prorogato l’allerta gialla per neve e ghiaccio, che comprende anche la Scozia settentrionale, fino alle 23:59 di oggi.