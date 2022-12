MeteoWeb

Forte terremoto in Alaska. Alle 19:40 (ora italiana) si è verificato un terremoto di magnitudo 6.1 (dati USGS) con epicentro in mare, in prossimità delle coste delle Rat Islands. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 80km.

Non è atteso uno tsunami da questa scossa di terremoto, secondo il Sistema di Allerta Tsunami degli Stati Uniti.