Un terremoto magnitudo 2.2, con ipocentro a 11 km ed epicentro ad Empoli (Firenze), è stato registrato dagli strumenti INGV alle ore 05:31.

“Al momento non risultano segnalazioni di nessun tipo per danni,” ha spiegato il sindaco Brenda Barnini. Il sisma sarebbe avvertito nella parte Ovest della città ma non è stato percepito in altre zone del territorio comunale.