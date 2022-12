Lieve scossa di terremoto avvertita a Ischia: accompagnata da due boati

MeteoWeb

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio sull’isola d’Ischia. Alle 15:46 la terra ha tremato per pochi secondi per un terremoto di magnitudo 1.4, avvenuto nel settore occidentale dell’isola, ad una profondità di appena 2,3km. Per questo motivo, gli effetti del modesto sisma sono stati distintamente avvertiti soprattutto nel versante sudoccidentale dell’isola, nelle zone di Succhivo, Ciglio e Citara.

Secondo alcuni testimoni, la scossa è stata accompagnata da due boati consecutivi. Non si segnalano danni.