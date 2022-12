MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata alle 17:35 nel Lazio, con particolare risentimento sismico a Roma. In pochi minuti le segnalazioni sono state numerose. Secondo le stime provvisorie dei sismografi INGV si è trattato di una scossa con magnitudo compresa tra 2.8 e 3.3. Nonostante la modesta magnitudo, la scossa è stata particolarmente avvertita per via della densità di popolazione delle zone colpite.

Articolo in aggiornamento