Terremoto Marche, nuove scosse avvertite nella notte | DATI e MAPPE

Prosegue lo sciame sismico al largo della costa delle Marche, dopo il terremoto magnitudo 5.5 dello scorso 9 novembre.

In particolare la popolazione ha avvertito 2 scosse nelle scorse ore: un sisma magnitudo 3.4 alle 01:03 (ipocentro 10 km) e magnitudo 3.2 alle 05:42 (ipocentro 9 km), secondo quanto riporta l’INGV. In entrambi i casi non si segnalano danni a persone o cose.

Gli eventi sono stati avvertiti in particolare dalla popolazione di Ancona, Fano, Falconara Marittima, Pesaro, Osimo, Senigallia, Camerano, Montelabbate, Jesi, Agugliano e Castelfidardo (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto“).