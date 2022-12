Forte terremoto nel sud del Messico: suonano le sirene, gente in strada | VIDEO

MeteoWeb

Un forte terremoto di magnitudo 6.0 si è verificato nel Messico meridionale alle 8:31 locali (le 15:31 italiane) di oggi, domenica 11 dicembre. L’epicentro del terremoto è stato 4 chilometri a nord-ovest di Corral Falso, nello stato meridionale di Guerrero, secondi i dati dello United States Geological Survey (USGS). L’area si trova lungo la costa del Pacifico tra le località di Acapulco e Zihuatenejo. La scossa è avvenuta a circa 19km di profondità.

Sono state attivate le sirene di emergenza in tutto il Messico e la gente è scesa in strada, anche nella capitale Città del Messico.

Il Presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha pubblicato un video su Twitter di una conversazione dal vivo con il governatore di Guerrero, Evelyn Salgado, in cui ha affermato che non ci sono state segnalazioni di danni o vittime. Il sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni di incidenti nella capitale.