Forte terremoto scuote la California: case al buio, avvertito anche a San Francisco | DATI e MAPPE

Un forte terremoto ha scosso oggi la California: l’Istituto geofisico statunitense USGS riporta un sisma magnitudo 6.4, avvenuto alle 02:34 ora locale, 11:34 ora italiana, ad una profondità di circa 16 km. L’epicentro è stato localizzato a 12 km Ovest-Sud/Ovest da Ferndale (California). L’evento è stato avvertito in tutto il Nord dello Stato e fino a San Francisco.

Il sisma è stato seguito da diverse repliche, tra cui un terremoto magnitudo 4.6 solo 5 minuti dopo. Non è stata diramata l’allerta tsunami.

Sono state segnalate interruzioni di corrente e danni alla proprietà, ma al momento non si registrano feriti. Ci sono quasi 60mila utenze senza elettricità nella contea di Humboldt, secondo il sito poweroutage.us. “La corrente è saltata in tutta la contea. Non chiamate il 911 se non avete un’emergenza immediata,” ha twittato l’Ufficio dei servizi di emergenza della contea di Humboldt.

Terremoto in California, le immagini da Ferndale

La California è regolarmente colpita dai terremoti e secondo i sismologi è quasi certo che un evento in grado di causare distruzioni diffuse colpirà lo Stato nei prossimi 30 anni. Un sisma di magnitudo 6.7 nel 1994 a Northridge, a Nord/Ovest di Los Angeles, ha provocato almeno 60 morti e danni stimati in 10 miliardi di dollari, mentre una scossa 6.9 a San Francisco nel 1989 ha causato la morte di 67 persone.