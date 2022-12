Forte terremoto nel Pacifico: allarme tsunami alle isole Samoa | LIVE

MeteoWeb

Un forte terremoto è avvenuto vicino alle isole Samoa, nel Pacifico meridionale. Alle 20:24 italiane (le 8:24 ora locale), si è verificato un terremoto di magnitudo 6.7 (dati USGS), ad una profondità di 36km, con epicentro in mare. La scossa è avvenuta mentre la gente si recava a scuola o lavoro.

E’ stata diramata l’allerta tsunami per le Samoa: le autorità invitano ad allontanarsi dalle coste e non avvicinarsi finché non sarà rientrato l’allarme.

La gente del posto sui social media ha riferito che il sisma è stato “molto forte“. “È stato il terremoto più forte che abbia mai sentito a Samoa”, ha scritto una donna su Facebook. Un altro ha detto: “è stato un forte terremoto”. Mentre un’altra persona ha detto che sembrava un “grande terremoto”.

Il quotidiano Samoa Observer ha detto che gli edifici hanno tremato, segnalando che “finora non ci sono segnalazioni di danni o feriti”.

La gente del posto tende a prestare molta attenzione agli allarmi tsunami nelle Samoa, dopo il terremoto del 2009 e il successivo tsunami che ha provocato la morte di 192 persone.

Seguiranno aggiornamenti.