Terremoto Centro Italia, stabile il versante di Piobbico di Sarnano: buone notizie per la ricostruzione

MeteoWeb

Gli studi di approfondimento sul lato sudorientale del Monte Pizzo Meta, su cui ricade la frazione di Piobbico di Sarnano (Macerata), condotti dall’Università di Camerino su iniziativa del gruppo di lavoro costituito dalla medesima Università, dalla Struttura Commissariale e dal Comune di Sarnano, stabiliscono che il “versante dove insiste l’abitato di Piobbico presenta condizioni di stabilità”.

“Finalmente la notizia che tutti stavamo aspettando“, commenta il sindaco di Sarnano Luca Piergentili. “Da oggi – afferma soddisfatto il primo cittadino – è possibile per i proprietari di Piobbico presentare la domanda per la ricostruzione delle proprie abitazioni lesionate dal sisma del 2016. Al termine dello studio che ha impegnato l’Università di Camerino per diverso tempo, anche per questa frazione arriva finalmente la possibilità di ripartire”.

“Come amministrazione comunale avevamo voluto che si approfondisse la situazione di Piobbico – prosegue Piergentili – soprattutto per la volontà di ricostruire che era stata espressa dai residenti e dai proprietari di seconde case. Si è lavorato in sinergia fra enti per poter giungere a un risultato che consentirà la ripartenza di una frazione importante per la storia e le tradizioni di Sarnano, a cui i proprietari delle abitazioni sono molto legati. Un ringraziamento va al Commissario Legnini e al suo staff per aver portato avanti insieme questo lavoro, all’Unicam che ha fattivamente concretizzato lo studio e all’Usr Marche”. “Per una frazione importante di Sarnano, quindi, una nuova ripartenza. Ora aspettiamo – conclude – la presentazione delle pratiche e ci auguriamo di poter in tempi relativamente brevi vedere i primi cantieri aperti a Piobbico”.