Terremoto avvertito in Puglia, epicentro sulla costa garganica | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi in Puglia. L’INGV segnala un sisma magnitudo 3.2 registrato alle ore 05:32 e localizzato di fronte alla costa Nord del Gargano. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 23 km, a distanza di 7 km da Rodi Garganico, in provincia di Foggia.

Il terremoto è stato avvertito in particolare dalla popolazione di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Ischitella, Cagnano Varano, Manfredonia, Apricena, Lesina, Vico del Gargano e Rodi Garganico (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non risultano danni a persone o cose.