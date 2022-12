Terribile incidente in mare a La Maddalena: 2 morti e 2 feriti

MeteoWeb

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite questa sera nella acque di La Maddalena dopo che la barca su cui viaggiavano si è schiantata sugli scogli dell’Isola delle bisce, a sud est di Caprera. I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di La Maddalena. L’incidente si è verificato poco dopo le ore 18:00. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Guardia Costiera di La Maddalena.

Le vittime sono Tommy Di Chello, 38 anni titolare di un’impresa di giardinaggio a Golfo Aranci, e Giacomo Botte di Napoli. I due feriti sono Carlo Nieddu, di Golfo Aranci e un uomo campano. Sono ricoverati policontusi, con gravi ferite e in stato di shock. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dalla Guardia Costiera, i quattro si trovavano su un motoscafo Fisherman e stavano rientrando su Golfo Aranci o Porto Cervo dopo una battuta di pesca. Procedevano da nord verso sud e dopo avere superato l’isola di Caprera si sono schiantati contro uno scoglio in prossimità dell’Isola delle bisce. L’impatto è stato violentissimo, i quattro sono stati sbalzati in mare. Le due vittime sarebbero morte sul colpo.

Due pescatori sportivi, tra cui un militare della Guardia di finanza del Reparto operativo aeronavale della Sezione di La Maddalena, libero dal servizio, si trovavano a bordo di un gommone lì vicino, hanno sentito lo schianto, hanno dato l’allarme alla Capitaneria di porto e hanno prestato i primi soccorsi. Si sono trovati davanti il motoscafafo ribaltato, con una persona sopra la barca e tre in acqua. Li hanno portati a bordo e poi con l’arrivo sul posto delle motovedette della Guardia Costiera, hanno trasportato i quattro al porto di La Maddalena, e da lì in ambulanza all’ospedale “Paolo Merlo”. Su Di Chello e Botte sono stati inutili i tentativi di rianimazione e all’ospedale ne è stata constata la morte. La Procura di Tempio Pausania ha sequestrato il motoscafo, che è stato recuperato, e ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

Si tratta del secondo incidente in mare, nello stesso giorno, a La Maddalena: questa mattina due giovani cugini erano finiti con il gommone sugli scogli. Uno di loro, di 16 anni, è in gravi condizioni. La foto del gommone: