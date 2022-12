Tesla, il 2022 è stato il peggior anno della sua storia con Musk

MeteoWeb

Tesla si avvia a chiudere il peggiore anno della sua storia, in quella che è una brusca inversione di rotta per quella che era la casa automobilistica che valeva fino a poco fa di più al mondo. Con Elon Musk distratto da Twitter e gli investitori preoccupati dall’indebolimento della domanda per le auto elettriche, i titoli di Tesla a Wall Street hanno perso il 70% del loro valore dal picco del novembre 2021.

Tesla ha sospeso sabato scorso la produzione nel suo impianto di Shanghai, prolungando il previsto stop di otto giorni nel suo maggiore stabilimento. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti secondo le quali la sospensione è legata al rallentamento della domanda ma anche ai contagi da Covid fra i suoi dipendenti. Tesla ha comunicato ai dipendenti lo stop sabato, un giorno prima del previsto. la produzione dovrebbe riprendere il 2 gennaio.