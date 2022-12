Testato nello spazio il primo iperspettrometro per nanosatelliti

MeteoWeb

È stato testato con successo nello spazio il primo iperspettrometro domestico per nanosatelliti. Un iperspettrometro è un dispositivo che consente il telerilevamento iperspettrale della Terra. Ad esempio, per effettuare il monitoraggio ambientale, monitorare le condizioni delle foreste e delle colture agricole, monitorare il verificarsi di incendi boschivi ed eseguire altri compiti.

L’iperspettrometro sviluppato congiuntamente da ISOI RAS e Samara University ha una massa di soli 1,6 kg. Lo strumento si trova a bordo dell’ISOI SXC3-219 cubesat e opera con successo in orbita da quattro mesi. 16 cubi di ricerca del progetto Space-π sono stati lanciati durante il lancio del satellite iraniano Khayyam nell’agosto 2022.

In precedenza, gli iperspettrometri non erano installati sui satelliti russi di questa classe: 3U cubesat. La difficoltà principale era creare un dispositivo compatto con le caratteristiche necessarie per l’imaging iperspettrale dallo spazio. Gli iperspettrometri in miniatura per droni non erano adatti a questo in termini di caratteristiche.