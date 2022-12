Tetto crolla per la grandine: cerimonia di consegna dei diplomi finisce in tragedia, morti e feriti in Bolivia | FOTO

MeteoWeb

La festa per il diploma si è trasformata in una tragedia in un edificio di una scuola a Santiago de Pacharia, una piccola comunità rurale negli altipiani della Bolivia. Sette persone che partecipavano a una cerimonia di consegna di diplomi scolastici, infatti, sono rimaste uccise quando il tetto è caduto sotto il peso di una violenta grandinata. Lo ha riferito Adelio Velasquez, un funzionario dell’ufficio del sindaco nel distretto di Achacachi, che si trova a circa 100 chilometri a nord-est di La Paz.

Due corpi delle vittime sono stati estratti dalle macerie e dalla grandine che si era accumulata, ore dopo che erano stati ritrovati i corpi delle altre cinque persone decedute. Altre 17 persone sono rimaste ferite, riferiscono fonti locali.

Nel weekend appena trascorso, su gran parte della Bolivia si sono abbattute forti piogge. Sull’altopiano in questa stagione sono frequenti le grandinate.