A Tokyo la “Giornata Nazionale dello Spazio” dell’Italia con gli astronauti Vittori e Yamazaki

MeteoWeb

La trasformazione delle esplorazioni spaziali, l’importanza delle risorse atmosferiche e il concetto di sicurezza e difesa sono stati tra i temi al centro del panel in discussione all’Ambasciata d’Italia a Tokyo, in occasione della ‘Giornata Nazionale dello Spazio’, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ospiti nella residenza dell’Ambasciatore Gianluigi Benedetti, davanti ad un folta platea di addetti ai lavori, l’astronauta italiano Roberto Vittori, per la prima volta nello spazio nel 2002 a bordo di una Soyuz, e successivamente nel 2005 e nel 2011 con lo Space Shuttle Endeavour, e Naoko Yamazaki, ultima astronauta giapponese e volare con lo Shuttle Discovery, nel 2010.

Proprio il Paese del Sol Levante si è mostrato tra i più attivi con le iniziative commerciali, con il recente lancio della navicella iSpace, il primo veicolo spaziale finanziato da privati che ha come obiettivo di atterrare sulla Luna. “L’approccio commerciale è fondamentale, rappresenta il futuro ed è l’alternativa all’approccio classico che è lo Spazio civile, cioè lo Spazio di agenzia che ha fatto la storia, e che ci ha portato fino a dove siamo oggi“, spiega all’ANSA il generale Vittori. “Dal punto di vista human space flight la stazione spaziale è il più visibile successo, ma esso porta all’altra faccia della stessa medaglia: i costi ingestibili. Quindi la transizione adesso è dalla tecnologia che funziona alla tecnologia che ha costi, tempi abbordabili, e quindi l’apertura dell’inviluppo ‘Spazio come opportunità commerciale’ per l’appunto“.

La transizione ‘tramautica’ che è accaduta con la fine del programma Shuttle, secondo Vittori ha aperto a un mondo nuovo, che porterà a rendere possibile l’altro elemento fondamentale che è l’utilizzo di risorse vitali. “Oggi si parla di space economy, del mercato Spazio internazionale che vale mezzo trilione. Sono principalmente piattaforme satellitari e applicativi: una goccia in mezzo al mare rispetto a quello che sarà il futuro. Le risorse atmosferiche saranno un’alternativa all’economia terrestre. Mi piace definirlo come l’unico modo di assicurare una crescita sostenibile della global economy“. Nella sessione si è discusso anche di sicurezza e difesa, e del mondo militare che entra all’interno di quello che è il dominio operativo delle orbite terrestri. “Credo che in futuro entrambi gli aspetti esplorativi avranno una rilevanza, quelli commerciali, i viaggi orbitali ma anche le esplorazioni nello Spazio profondo“, dice Yamazaki sempre all’ANSA. “Allo stesso tempo sarà importante la sicurezza nazionale dei Paesi, la sostenibilità delle attività spaziali. Il Giappone si è mostrato molto determinato a proteggere questi servizi, controllare l’operatività dei satelliti e garantire lo scambio di informazioni coi Paesi alleati. E credo che questo tipo di dinamismo nello Spazio continuerà a lungo“.