A Isola Capo Rizzuto uno dei tornado più violenti della storia d’Italia: 10km di macerie | FOTO e VIDEO

Sono drammatiche le immagini che arrivano dalle località di Mendolicchia e Marinella, a Isola di Capo Rizzuto, estremità sud/orientale della provincia di Crotone. Siamo in Calabria, dove domenica notte un tornado violentissimo ha distrutto tutto ciò che ha incontrato sulla propria strada: case, stalle, campagne. Purtroppo sono morti molti capi di bestiame.

Secondo le prime stime, il tornado ha percorso più di 10 chilometri in orario notturno, investendo alcune abitazioni con le persone all’interno. E’ stato soltanto un miracolo se non ci sono state vittime. Gli esperti hanno stimato l’entità del tornado in un F2 con venti superiori ai 181km/h, specificando che è stato il tornado più violento del 2022 (fino ad oggi) ad aver colpito l’Italia, e uno dei più forti in assoluto di sempre in tutto il Paese. Le stime sono stati realizzate studiando le immagini dei danni e in modo particolare le foto e il video pubblicati su facebook da Giovanni Stillitano (vedi immagini a corredo dell’articolo), che ieri mattina ha documentato in tempo reale lo scenario di un drammatico risveglio dopo la tempesta notturna. Un appello che rivolgiamo a tutti i residenti della zona è quello di condividere con noi eventuali ulteriori immagini, soprattutto video notturni evidentemente catturati da telecamere di videosorveglianza, che potranno contribuire in modo determinante a quantificare la reale entità di un fenomeno davvero estremo.