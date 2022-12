Enormi tornado, nubifragi e grandine: Qatar devastato dal maltempo | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sta flagellando in queste ore il Qatar, nel primo giorno senza partite dei Mondiali di calcio che sono ormai nella fase finale e vedranno sfidarsi nei Quarti di Finale venerdì Croazia-Brasile e Olanda-Argentina, e poi sabato Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia, le ultime 8 nazionali rimaste in corsa per il titolo di Campione del Mondo.

Oggi, intanto, va in scena il maltempo più estremo: nella zona di Ras Laffan, nel nord/est della Penisola sulle rive del Golfo Persico, si sono verificati due enormi tornado accompagnati da intensi nubifragi e abbondanti grandinate. Particolarmente emblematiche le immagini pubblicate sui social network, inondati di foto e video:

Grosso tornado in Qatar nel primo giorno senza partite dei Mondiali

Qatar, il grosso tornado di stamani nella zona industriale di Ras Laffan