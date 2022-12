Tragedia in Lombardia: entra in una grotta per cercare minerali, muore travolto da crollo

MeteoWeb

Tragedia in Lombardia: un uomo, un geologo di 56 anni, ha perso la vita per il crollo di un lastrone di pietra all’interno di una grotta in località Piona di Colico. Sul posto i tecnici del Cnsas Lombardo, IX Delegazione Speleologica e XIX Lariana, Stazione di Valsassina – Valvarrone. Allertata anche la componente disostruttori della IX Speleologica, che ha provveduto a recuperare il materiale necessario presso la sede di Stezzano, per poi muoversi alla volta di Lecco. Due tecnici si sono calati dove si trovava l’uomo, a un paio di metri dalla superficie: hanno lavorato utilizzando degli speciali cuscini pneumatici, che consentono di sollevare e spostare pesi di notevole entità. Le condizioni e la franosità dell’imbocco hanno imposto estrema cautela.

Una volta allontanato il lastrone a sufficienza, si è provveduto a imbragare l’uomo, poi imbarellato e trasportato su barella portantina fino all’ambulanza per le procedure di carattere medico-legale. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione buona parte del materiale utilizzato. L’intervento si è concluso intorno a mezzanotte.