Treni: scatta il piano di emergenza neve in Liguria e Basso Piemonte

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, che prevede la possibilità di formazione ghiaccio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato per la giornata di oggi la fase di emergenza dei piani neve e gelo. Dal pomeriggio sono previste riduzioni del servizio di trasporto ferroviario, con modifiche e cancellazione di treni sulle linee regionali Genova-Ovada, Genova-Busalla e Genova-Arquata Scrivia. I servizi potranno essere ulteriormente adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio anche sulle linee Savona-San Giuseppe di Cairo e Genova-Milano via Mignanego.

Rfi ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria in attesa delle evoluzioni meteo e per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo sono stati attivati i centri operativi territoriali delle regioni interessate, coordinati dalla sala operativa centrale di Rfi.

Al momento sono in corso presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari, corse raschia-ghiaccio per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni ed è stato attivato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività dei marciapiedi e degli spazi di stazione aperti al pubblico. Gli operatori della circolazione, tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono allertati e pronti ad intervenire in caso di necessità per specifici controlli sull’infrastruttura, attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari o interventi per la rimozione del ghiaccio sulle linee elettriche.

