Forte turbolenza su volo diretto alle Hawaii, 11 feriti gravi

Un aereo partito da Phoenix, Arizona, e diretto a Honolulu, nelle Hawaii, ha incontrato forte turbolenza a circa 30 minuti dall’atterraggio: 11 persone hanno subito gravi ferite. I servizi medici di emergenza di Honolulu hanno reso noto che una chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 11 di domenica, ora locale, e che in totale sono stati trattati 36 pazienti. Di questi, 20 sono stati portati in ospedale per ulteriori cure mediche. Undici persone erano in gravi condizioni e 9 erano in condizioni stabili.

Un funzionario della Hawaiian Airlines ha definito l’evento come isolato e insolito. Jon Snook, chief operating officer della compagnia aerea, ha spiegato che il volo era pieno, con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio. Il direttore dei servizi medici di emergenza di Honolulu, Jim Ireland, ha confermato che 36 persone hanno ricevuto cure, comprese quelle con nausea o ferite lievi.

La turbolenza può essere creata da varie condizioni, inclusi fronti freddi o caldi, temporali e correnti a getto. Nel caso di domenica, l’aria instabile e le condizioni meteo vicino alle isole hawaiane hanno contribuito a creare una zona d’aria instabile che ha colto di sorpresa il volo, ha dichiarato Snook.

Thomas Vaughan, meteorologo del National Weather Service di Honolulu, ha affermato che al momento della turbolenza era stata diramata un’allerta meteo per temporali.