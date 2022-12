“La nuova politica di Twitter è: seguire la scienza. Il che include necessariamente mettere in discussione in modo ragionato la scienza“. E’ quanto scritto questa sera da Elon Musk, patron di Tesla che di recente ha acquistato il noto social network. In poco tempo il tweet di Musk ha avuto milioni di visualizzazioni e migliaia di ricondivisioni.

New Twitter policy is to follow the science, which necessarily includes reasoned questioning of the science

— Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2022