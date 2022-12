Ucraina: blackout d’emergenza in tutto Paese

MeteoWeb

Ancora blackout in Ucraina, dilaniata dalla guerra. La società elettrica Ukrenergo ha avvertito che saranno attuati blackout di emergenza in tutte le regioni ucraine a causa della nuova ondata di attacchi russi alle infrastrutture.

“A causa delle conseguenze dei bombardamenti… per mantenere l’equilibrio tra la produzione e il consumo di elettricità, sarà introdotto un regime di spegnimento di emergenza in tutte le regioni dell’Ucraina“, ha fatto sapere l’operatore ucraino, precisando che la priorità sarà data alle “infrastrutture critiche”. “La situazione è difficile, ma sotto controllo”, ha aggiunto Ukrenergo, sottolineato però che “alcune centrali elettriche non saranno in grado di funzionare a pieno regime per un certo periodo”. I lavori per ripristinare la rete sono in corso.