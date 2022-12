Ucraina: cavi gelati e danni alla rete elettrica, estesi blackout

MeteoWeb

Le condizioni meteo complicano la situazione della distribuzione di corrente elettrica in Ucraina: gelo, pioggia, neve e forti raffiche di vento stanno causando la formazione di ghiaccio e il danneggiamento dei cavi elettrici, in particolare nell’Ovest del Paese.

Le criticità sono state evidenziate dall’operatore Ukrenergo, spiegando che c’è “una significativa carenza di elettricità nel sistema e in mattinata in diverse regioni sono in corso blackout di emergenza“. La situazione più difficile rimane nelle regioni orientali colpite con un fuoco di artiglieria dai russi, secondo Ukrenergo.