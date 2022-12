UFO: il Pentagono ha ricevuto “centinaia di segnalazioni”

MeteoWeb

Un nuovo ufficio del Pentagono, istituito per tenere traccia degli avvistamenti di UFO, oggetti volanti non identificati, ha ricevuto “diverse centinaia” di nuove segnalazioni, ma finora non ha ottenuto alcuna prova di vita aliena: lo hanno riferito i vertici dell’agenzia.

L’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) è stato istituito a luglio ed è responsabile non solo del monitoraggio di oggetti non identificati in cielo, ma anche sott’acqua o nello Spazio, e di quelli in grado di spostarsi da uno all’altro.

L’ufficio è stato istituito anche a seguito di avvistamenti di oggetti volanti non identificati da parte di piloti militari, che a volte sono stati riluttanti a riferirne per paura dello stigma.

Nel giugno 2021 l’Office of the Director of National Intelligence ha riferito che tra il 2004 e il 2021 si sono verificati 144 avvistamenti, 80 dei quali sono stati acquisiti da più sensori.

Da allora, “abbiamo ricevuto molte più segnalazioni“, ha dichiarato il direttore dell’AARO Sean Kirkpatrick. Quando è stato chiesto di quantificare, Kirkpatrick ha risposto: “Diverse centinaia“.

Un rapporto aggiornato del Director of National Intelligence che fornirà dati specifici sui nuovi rapporti ricevuti dal 2021 è previsto entro la fine dell’anno, hanno affermato i funzionari.

L’ufficio è stato istituito non solo per esaminare la questione dell’esistenza di vita extraterrestre, ma anche a causa del rischio per la sicurezza rappresentato da così tanti incontri con oggetti volanti sconosciuti da parte di installazioni militari o aerei militari.

Chiaramente, oltre ad oggetti non identificabili, ci sono molte nuove tecnologie – come bombardieri e caccia stealth, droni e missili ipersonici dispiegati sia dagli Stati Uniti che dalla Cina – che potrebbero essere scambiate per un UFO. Kirkpatrick ha affermato che il nuovo ufficio si è coordinato con il Pentagono e la comunità dell’intelligence statunitense per avere informazioni base sulla tecnologia statunitense al fine di escludere quegli aerei o droni.