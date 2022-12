Un anno di Webb: le più belle immagini del rivoluzionario telescopio spaziale

MeteoWeb

Un anno di Webb in 9 immagini. È quanto ha realizzato il sito di “Nature”, selezionando 9 delle immagini più belle raccolte dal telescopio spaziale James Webb (JWST), lanciato il 25 dicembre 2021 e destinato a cambiare il modo in cui vediamo l’universo. In questo anno di attività, il telescopio James Webb delle agenzie spaziali di Europa (ESA), Stati Uniti (NASA) e Canada (CSA), ha già dimostrato le sue enormi capacità, scattando foto mozzafiato del cosmo, dai maestosi Pilastri della Creazione al pianeta Nettuno vestito di bianco.

I Pilastri della Creazione sono imponenti colonne di gas interstellare e polveri nella regione di formazione stellare della Nebulosa Aquila. Già riprese nel 1995 dal telescopio spaziale Hubble, vengono mostrate da Webb con dettagli ancora più nitidi e brillanti. Nell’immagine della ‘scogliera cosmica’ nella Nebulosa della Carena spiccano la profondità dei colori e la risoluzione. Il JWST ha permesso di scrutare nelle nubi a 7.600 anni luce dalla Terra, rivelando dettagli in 3D e mostrando singole stelle e galassie che si trovano dall’altra parte.

Un’altra immagine di Webb ha mostrato una ‘clessidra cosmica‘, che nella strozzatura centrale nasconde una stella nascente la cui luce illumina alle due estremità i gas e le polveri circostanti. Nelle immagini del JWST, il pianeta Nettuno appare vestito di bianco – invece che del suo solito blu – perché ripreso nell’infrarosso invece che nello spettro della luce visibile. La qualità dell’immagine è tale da mostrare anche le fioche bande di polvere che circondano il pianeta, così come una sottile linea luminosa intorno all’equatore e sette delle 14 lune in orbita (la più visibile è Tritone, che appare luminosa come una stella).

Tra le altre immagini selezionate da Nature, abbiamo poi il cuore stellato della galassia Fantasma, la ‘culla’ stellare della Nebulosa Tarantola, la galassia Ruota di carro, le galassie dell’Ammasso di Pandora e la ‘cipolla cosmica’ formata dai pennacchi di polvere emessi dalla stella binaria WR 140.