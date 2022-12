Una legge italiana per lo Spazio, “necessario intervento normativo per cogliere le opportunità”

MeteoWeb

“La space economy è sempre più essenziale e attrattiva per gli investitori e pone nuove sfide alle istituzioni, che devono dare una risposta“: è quanto ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione dell’evento organizzato da Leonardo “Una legge italiana per lo Spazio“. “Da qui la necessità di un quadro giuridico per gli enti pubblici e privati, che gli permetta di cogliere le opportunità“. Serve un “intervento normativo che aggiorni la normativa vigente che favorisca la crescita del settore nazionale. Una disciplina chiara e agile, per dare soprattutto ai privati un quadro certo che regoli l’attività, dando seguito agli obblighi internazionali“.

Nel settore dello Spazio “c’è un ecosistema nazionale dinamico e competitivo” e l’Italia, come dimostrato nella ministeriale ESA “è uno dei grandi attori e il terzo contributore ESA a tutela dell’intera filiera“, ha sottolineato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno. “In questo quadro globale di dinamismo è necessaria ed urgente una riflessione sull’assetto giuridico del settore; un assetto nazionale che dovrà rientrare in un complessivo riordino della governance globale che va ripensata rispetto al passato“. “Mi auguro una riforma complessiva della normativa dello Spazio“.

Secondo il Ministro della Difesa Guido Crosetto, l’Italia ha un ruolo chiave nell’industria spaziale europea: “Siamo terzo Paese contributore nell’ESA e abbiamo un numero sempre più rilevante di risorse stanziate: il Ministro delle Imprese Adolfo Urso ha parlato di 3,1 miliardi ma a questo si aggiungono investimenti dal Pnrr per altri 2,3 miliardi” e altri 150 milioni di euro “che portano la somma a 7 miliardi“.