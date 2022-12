Università di Torino con C2C Festival alla scoperta dell’Universo

MeteoWeb

Nel quadro della programmazione di UniVerso – Un osservatorio permanente sulla contemporaneità, si svolge venerdì 16 dicembre 2022 dalle 18 alle 22, presso la Manica del Mosca della Cavallerizza Reale, un evento di fine anno in collaborazione con il festival avant-pop torinese C2C Festival, che quest’anno celebra il suo ventennale.

Gli spazi della Cavallerizza Reale accolgono l’opera del collettivo multimediale SPIME.IM: un’esperienza immersiva, di grande impatto visivo e sonoro, che si esprime sotto forma di performance e installazione multischermo. A partire dalle immagini catturate quest’anno dal telescopio spaziale James Webb, le prime nella storia a mostrare galassie e nebulose in grande dettaglio, gli artisti indagano i limiti dell’antropocentrismo in un flusso multimediale che sfrutta diverse tecniche di processing video, dove il suono è caratterizzato da una partitura per coro.

Il telescopio spaziale James Webb, frutto della collaborazione tra l’agenzia spaziale statunitense (NASA), quella europea (ESA) e quella canadese (CSA), è il più grande telescopio mai inviato nello spazio e ha aperto nuovi orizzonti per l’astronomia grazie al suo occhio di 6.5 metri. Ampliando i percorsi di ricerca avviati dal suo predecessore Hubble, il telescopio Webb è oggi il più sofisticato osservatorio spaziale che l’uomo abbia mai costruito, che ci permette di studiare la storia dell’Universo, dal Sistema Solare fino alle galassie più antiche.

L’installazione e la performance sono introdotte da Davide Gandolfi, Professore di Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, che illustra i segreti e le meraviglie che racchiudono le recenti immagini del telescopio spaziale James Webb.

“Grazie al suo specchio da 6,5 metri di diametro – spiega il Professor Gandolfi – JWST sta studiando le galassie più lontane, le prime ad essersi formate nella storia dell’universo dopo il Big Bang. Il suo occhio infrarosso ci permette di osservare attraverso le polveri interstellari, mostrandoci come nascono e muoiono le stelle. Grazie a JWST siamo in grado di studiare in dettaglio la composizione chimica e la fisica delle atmosfere dei pianeti attorno ad altre stelle, cercando molecole che potrebbero essere le tracce di forme di vita extraterrestre”.