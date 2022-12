L’uragano che colse di sorpresa Long Island e Connecticut: l’attrice Katherine Hepburn rischiò di morire

MeteoWeb

Il 1938 è stato un anno critico nel mondo: le tensioni crescevano in Europa mentre la persecuzione degli ebrei in Germania si stava intensificando, e il governo spagnolo si stava avvicinando all’orlo del collasso durante la guerra civile.

Nel bacino atlantico, un uragano che si pensava avrebbe seguito una rotta verso la Florida, ha virato invece verso Nord per fare un raro landfall e quasi reclamando la vita di un’iconica attrice di Hollywood.

Senza radar, boe meteorologiche o immagini satellitari, i meteorologi si al tempo affidavano alle navi in ​​mare per fornire rapporti: a metà settembre un mercantile brasiliano ha allertato l’US Weather Bureau – il predecessore del National Weather Service – della tempesta, che a quel punto si trovava a Nord/Est di Porto Rico.

“A quei tempi, c’erano molte rotte marittime attive al largo della costa orientale e attraverso i Caraibi,” ha spiegato Brett Anderson, meteorologo di AccuWeather. “Sapevano che c’era un uragano a Est delle Bahamas, ma hanno sottovalutato la forza della tempesta e soprattutto la velocità di avanzamento. Questo uragano ha rapidamente accelerato verso nord a 80 km/h, qualcosa di raro“.

I residenti della Florida si sono preparati al landfall, con la maggior parte delle previsioni che indicavano il Sud/Est dello Stato USA come punto di approdo, ma non è arrivata nessuna tempesta.

Invece, l’uragano di 3ª categoria ha costeggiato la Florida orientale e ha impattato contro Long Island prima di fare un secondo landfall su Milford, nel Connecticut.

“La tempesta ha colpito senza preavviso,” ha spiegato Jonathan Porter, capo meteorologo di AccuWeather. Suo nonno, Sebastian Cerrato, era cresciuto a New London, nel Connecticut, e Porter ricorda che gli aveva parlato in dettaglio e con forti emozioni di quanto fosse stata terrificante l’esperienza. “Ha ricordato sempre la velocità con cui i venti sono aumentati, le persone sono state colte alla sprovvista mentre tornavano a casa dal lavoro o da scuola, con gli alberi che cadevano tutt’intorno a loro“.

Si stima che fino a 700 persone siano morte a causa della tempesta.

“A causa della rapida velocità di avanzamento, questo uragano ha finito per colpire il Nord/Est molto prima del previsto, cogliendo quasi tutti alla sprovvista,” ha detto Anderson.

Un calo significativo della corrente a getto sopra la Ohio Valley ha trasformato i venti da Sud/Ovest a Nord/Est a Sud-Nord, portando la tempesta a Long Island, ha spiegato l’esperto. “Chiaramente c’era mancanza di dati sulla tempesta poiché era in mare aperto e la scarsa comunicazione è stata la chiave in questo caso,” ha detto Anderson.

A una velocità di avanzamento di 75 km/h, l’uragano ha colpito con forza e violenza, con venti massimi sostenuti a 193 km/h, che hanno prodotto onde mostruose, e da 8 a 18 cm di pioggia, secondo i dati del National Weather Service.

Il Blue Hill Observatory nel Massachusetts ha registrato una raffica di vento massima di 300 km/h, e, attraverso il Nord/Est, i venti dell’uragano hanno distrutto circa 2 miliardi di alberi, secondo il NWS.

A Old Saybrook, nel Connecticut, l’allora attrice 31enne Katharine Hepburn, sua madre e la loro cameriera si sono dovute rifugiare nella casa per le vacanze della famiglia, nella località di Fenwick, mentre forti venti e un cielo scuro annunciavano la tempesta in arrivo. Secondo la biografia “Katharine Hepburn: A Remarkable Woman“, era stato emesso un avviso di tempesta, ma non si menzionava un uragano in avvicinamento.

Il cottage era adagiato su un promontorio aperto tra il Long Island Sound e il fiume Connecticut, una posizione rivelatasi disastrosa quando il livello dell’acqua ha iniziato a salire. Le 3 donne sono fuggite verso la casa di un vicino poco prima che il cottage venisse spazzato via.

Con l’elettricità e le linee telefoniche interrotte, Hepburn si è fatta strada attraverso il vento impetuoso e la pioggia fino alla strada principale della città e al telefono funzionante più vicino per mettersi in contatto con il padre. “È stato qualcosa di devastante, e irreale, come l’inizio della fine del mondo, o la sua fine, ho strisciato attraverso i fossi e mi sono aggrappata per andare avanti in qualche modo, mi sono inzuppata e ferita, finalmente raggiungendo un telefono funzionante e ho chiamato papà,” ha raccontato Hepburn.

A poche decine di km a Sud/Ovest di Old Saybrook, circa 50 case di fronte all’oceano a Westhampton Beach, Long Island, sono state trascinate in acqua, secondo il New York Times. Quella notte sono stati recuperati 7 corpi e altre 60 persone risultavano disperse. Lo storm surge ha temporaneamente trasformato la frazione di Montauk, New York, in un’isola, con il livello salito di quasi 20 cm in 30 minuti nel porto di New York, secondo il NWS.

Ecco cosa riportava la prima pagina dell’edizione del 22 settembre 1938 del New York Times: “Il New England e l’Eastern Long Island hanno sentito tutta la furia della tempesta“. “New London, Connecticut, ieri sera era al buio a causa del guasto del suo sistema di illuminazione elettrica, un grave incendio che ha distrutto un intero isolato in Bank Street sta ancora infuriando e le guardie nazionali stanno pattugliando le strade“.

“È stato un uragano record in termini di impatto devastante in gran parte del Sud del New England, in particolare la costa sud-orientale del Connecticut, che è stata particolarmente colpita,” ha detto Porter.

La tempesta ha effettuato il primo landfall nel Nord/Est vicino a Bellport, New York, nel pomeriggio del 21 settembre, uccidendo circa 60 persone solo a Long Island e ferendone centinaia di altre. Ha distrutto fattorie, ucciso bestiame e abbattuto linee elettriche e telefoniche. Ha anche scavato 10 nuove insenature nella penisola da Fire Island a East Hampton, la più notevole delle quali è Shinnecock Inlet, secondo il NWS.

Dopo aver attraversato Long Island, l’uragano senza nome è approdato nel Connecticut meridionale tra Bridgeport e New Haven intorno alle 16 ora locale, ancora un uragano di 3ª categoria con venti massimi sostenuti di 185 km/h.

È stato a quel punto che centinaia di vite sono andate perdute quando i potenti venti hanno assediato l’area e la combinazione di storm surge e marea è arrivata a livelli record.

L’uragano del New England del 1938 ha colpito durante una fase di alta marea, producendo maree da 4 a 5 metri su gran parte della costa del Connecticut, secondo il NWS. Sono state riportate punte di 6-7 metri da New London verso Est a Cape Cod.

L’uragano del 1938 non è stato certo l’ultimo a colpire il Nord/Est, con l’uragano Carol che si è abbattuto su Long Island e poi nel Connecticut nel 1954 come uragano di 3ª categoria. Per proteggere Providence dai futuri cicloni tropicali, è stata costruita la Fox Point Hurricane Barrier, una barriera contro le inondazioni di marea lunga circa 915 metri.