Meteo USA, al via una storica ondata di gelo e neve: possibile “ciclone bomba” a Natale

Una potente tempesta invernale, con gelo e tanta neve, sta per abbattersi sugli USA. Una delle ondate di freddo artico più brutali mai registrate sta prendendo slancio e si sta spostando attraverso il Nord America in questo momento. Il wind chill, ossia le temperature percepite, raggiungerà livelli estremamente pericolosi: -57°C nel Wyoming!

Il crollo della forte alta pressione a sud sugli stati meridionali con un impressionante tuffo della corrente a getto consente la rapida intensificazione di un ciclone a est delle Montagne Rocciose, lungo il forte gradiente termico. Un meccanismo ideale per spingere il freddo estremo fino a sud. Questa impostazione è ben rappresentata nell’animazione realizzata del meteorologo Scott Duncan.

Questa potente tempesta invernale minaccia di creare il caos proprio mentre decine di milioni di americani si preparano a mettersi in viaggio per le festività natalizie. Secondo il National Weather Service (NWS), la tempesta dovrebbe iniziare a crescere questa notte, rafforzandosi fino a venerdì 23 dicembre e persistere per tutto il fine settimana di Natale, portando con sé temperature estremamente basse, nevicate e forti venti in gran parte del Nord e dell’Est del Paese. È “una tempesta che capita una volta per generazione”, ha avvertito su Twitter l’agenzia meteorologica locale a Buffalo, New York.

Il NWS ha dichiarato che la tempesta è così grande e coinvolgente che circa 190 milioni di persone sono attualmente sotto qualche tipo di allerta meteorologica. Il centro meteorologico statunitense AccuWeather avverte della possibile formazione di un “ciclone bomba”, ossia quando una tempesta subisce un rapido rafforzamento, consentendo alla pressione barometrica di scendere di almeno 24 millibar in 24 ore.

Il Midwest e la regione dei Grandi Laghi saranno particolarmente colpiti questo fine settimana, con bufere di neve. Si prevede che la colonnina di mercurio scenderà molto bruscamente in poche ore, con temperature percepite di -50/-60°C nella regione delle Grandi Pianure. “Un gelo di questa portata potrebbe causare congelamento sulla pelle esposta in pochi minuti, nonché ipotermia e morte se l’esposizione è prolungata”, ha avvertito il NWS. Le raffiche di vento potrebbero soffiare anche fino a 80km/h, provocando possibili cadute di alberi e interruzioni di corrente.