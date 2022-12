USA sotto la neve: decine di morti, scenari da guerra a Buffalo | FOTO

MeteoWeb

La violenta tempesta di neve che ha colpito il Nord America ha lasciato la città di Buffalo, New York, come se fosse una zona di guerra, con scenari apocalittici. Lo ha dichiarato il governatore dello Stato di New York Kathy Hochul.

Solo oggi la città ha registrato 25 morti a causa della neve, mentre 13 sono quelli registrati ieri. “Questa è una guerra con madre natura e lei ci sta colpendo con tutto ciò che ha“, ha detto Hochul.

La bufera di neve si sta estendendo dal Canada fino al Rio Grande, e fino a questo momento il bilancio totale è di almeno 50 morti in 9 Stati. La regione intorno a Buffalo, nello stato di New York, è stata la più colpita. Il governatore Hochul, nativo di Buffalo, ha dichiarato: “È (come) andare in una zona di guerra, e i veicoli abbandonati lungo i lati delle strade sono scioccanti“.