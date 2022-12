USA, dozzine di tornado sconvolgono il Profondo Sud: 2 morti in Alabama | FOTO

MeteoWeb

Un tornado ha colpito una piccola comunità dell’Alabama nelle prime ore di mercoledì ora locale, durante una fase di maltempo che ha colpito il Profondo Sud degli Stati Uniti, uccidendo una donna di 39 anni e suo figlio di 8 anni. Il vortice è stato uno delle dozzine scatenate da un fronte che ha imperversato per 2 giorni dal Texas orientale attraverso diversi Stati del Sud. La tempesta ha sconvolto Flatwood, una comunità scarsamente popolata non lontano dalla Capitale dello stato dell’Alabama, Montgomery.

Nell’oscurità prima dell’alba, diverse case sono state colpite dalla caduta di alberi e un grande pino ha schiacciato la camera da letto di una casa, sorprendendo i residenti nel sonno. “L’albero è caduto proprio in mezzo al letto mentre dormivano. È caduto sulla moglie e sul bambino,” ha affermato, Norman Bennett, parente delle vittime.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Montgomery ha dichiarato che a perdere la vita sono stati una donna di 39 anni e suo figlio di 8 anni. Un uomo, marito della donna e padre del bambino, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Bennett ha detto che l’uomo era intrappolato sotto l’albero e i detriti e non poteva vedere cosa era successo a sua moglie e suo figlio.

Il sistema alimentato da temperature record ha generato dozzine di tornado martedì e mercoledì mentre si spostava dal Texas orientale attraverso Louisiana, Mississippi, Alabama e Stati vicini. I tornado hanno danneggiato le case, distrutto una caserma dei pompieri e strappato il tetto di un complesso di appartamenti in Mississippi. In Alabama, lo stesso sistema ha anche distrutto un centro comunitario e ha lasciato un disastro di alberi abbattuti, linee elettriche abbattute e detriti.

Le alte temperature in Texas e Louisiana hanno intensificato il fronte della tempesta prima che si spostasse in Mississippi e Alabama, hanno riferito i meteorologi del servizio meteo nazionale. Martedì Shreveport, Louisiana, ha registrato 27,2°C e Tyler, in Texas, ha raggiunto i 27,8°C.