Vaccini, Ue al lavoro per cambiare i contratti d’acquisto

“I contratti” per la fornitura dei vaccini anti-Covid “devono prendere in considerazione l’attuale situazione, le aziende dovrebbero mostrare flessibilità. Ho informato i ministri che li appoggio al 100% nel loro desiderio di modificare” gli accordi. Lo ha detto la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides, indicando che i contatti con le case farmaceutiche sono in corso. “La strategia Ue è stata un successo riconosciuto da tutti i ministri, ma non siamo più nel picco della pandemia e questo impatta direttamente la richiesta di vaccini“, ha evidenziato, ricordando tuttavia che “la pandemia non è finita“.