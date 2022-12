Valanga in Austria: salvati gli ultimi 2 dispersi

MeteoWeb

Trovati e recuperati durante la notte, sebbene gravemente feriti, gli ultimi 2 dispersi della valanga che ieri aveva sepolto 10 sciatori nella località sciistica di Lech Zurz, a 2.700 metri di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg. “Secondo le ultime informazioni, possiamo concludere che non ci sono più dispersi,” ha dichiarato la polizia, citata dall’Apa, che non ha reso noto le nazionalità degli sciatori coinvolti.

In base alla ricostruzione fatta nel corso della notte, anche in base alle testimonianze, le 6 persone soccorse già nel tardo pomeriggio di ieri non sono state colpite dalla valanga.

Secondo il Kurier, il bilancio è di un ferito grave, 3 feriti lievi e 6 illesi. I feriti sono ricoverati nell’ospedale di Innsbruck, in Tirolo.