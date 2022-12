Valanga in Val di Fassa: morto uno scialpinista

MeteoWeb

Uno scialpinista è morto sotto una valanga in val di Fassa. La slavina si è staccata nel primo pomeriggio di oggi in val San Nicolo, vicino all’omonimo passo. L’allarme è stato lanciato da un compagno di escursione dell’uomo. L’intervento dell’elisoccorso è stato reso difficoltosa a causa della poca visibilità.

Per via del maltempo l’elicottero Aiut Alpin Dolomites, che è di stanza in val Gardena, non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente nella vicina val di Fassa. La vittima, che faceva parte di una comitiva di sette scialpinisti, è stata localizzata sotto la neve solo dopo lunghe ricerche. Per lui non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il bollettino valanghe e la criticità

Il bollettino valanghe, dopo le nevicate degli ultimi giorni, indicava per oggi grado 3 ‘marcato’ di 5. In quota l’innevamento è attualmente estremamente variabile a seconda dell’azione del vento. In prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata in parte facilmente distaccabili. La slavina si è staccata sul pendio che da passo San Nicolo scende alla baita Alle Cascate, un’escursione molto frequentata dagli appassionati della montagna sia d’inverno che d’estate.