Valanga sul Monte Incianao: nessuna persona coinvolta

MeteoWeb

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi nel comune di Argentera (CN) per bonificare una valanga staccatasi lungo le pendici del Monte Incianao, nella zona del Vallone delle Lose. La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima delle 12 da alcuni tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano sul versante opposto in attività individuale e che hanno osservato il distacco. Dalla loro posizione vedevano tracce di sci in entrata sul pendio coinvolto dalla valanga, ma non tracce di uscita per cui hanno temuto ci potessero essere persone coinvolte.

La centrale operativa ha quindi mandato immediatamente in loco il Servizio Regionale di Elisoccorso con il tecnico del Soccorso Alpino e l’unità cinofila da valanga a bordo. Nel frattempo, un altro tecnico del Soccorso Alpino che si trovava nei pressi della valanga ha verificato che erano presenti anche le tracce di uscita dalla valanga e ha effettuato una prima bonifica con l’Artva, verificando che non risultavano persone coinvolte.

I tecnici del soccorso hanno appurato che prima della valanga erano passati 3 scialpinisti che non si erano fidati di proseguire ed erano ridiscesi a valle. Poco dopo, spontaneamente, è avvenuto il distacco che ha coperto le loro tracce senza coinvolgerli perché si erano già allontanati tanto da non accorgersi dell’evento. I tecnici hanno comunque deciso di bonificare ulteriormente la valanga con il cane confermando l’assenza di persone coinvolte.