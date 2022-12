Valanga in Valle d’Aosta: morto uno scialpinista

MeteoWeb

Una valanga ha ucciso questa mattina in Valle d’Aosta uno scialpinista. E’ accaduto in Val Veny, vallata alpina ai piedi del massiccio del Monte Bianco, a ovest di Courmayeur. Intorno alle 12 di oggi si è reso necessario l’intervento del soccorso alpino valdostano, dopo la slavina in zona Arp in Val Veny, a circa 2.500 metri di quota.

I tecnici sono stati allertati per una valanga che ha coinvolto uno scialpinista. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La salma è stata portata a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento e polizia giudiziaria affidate al Sagf. La vittima era con un compagno che è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finanza di Entreves.

Già la notte scorsa era morta in ospedale la donna francese che ieri è stata travolta da una valanga in Valgrisenche: era stata trasportata al Parini di Aosta in condizioni disperate.