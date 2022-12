Valle d’Aosta: allerta valanghe estesa al Gran Paradiso

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha esteso oggi all’area delle valli del Gran Paradiso l’allerta gialla di ordinaria criticità per il pericolo di valanghe emessa ieri per la zona dell’alta Valle. Su tutta la regione sta nevicando, con accumuli fino a 30 centimetri a 1.000 metri, soprattutto lungo i rilievi di confine. La nevicata dovrebbe concludersi a metà del pomeriggio di oggi.

Il bollettino indica la possibilità – sull’area che comprende la valle di Cogne, la Valsavarenche, la valle di Rhêmes, la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, la val Vény, la val Ferret, il vallone del Gran San Bernardo, la Valpelline e la testata della Valtournenche – di “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza”.