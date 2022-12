Fallito il lancio di Vega C, Urso: “l’incidente non oscurerà l’eccellente lavoro delle imprese italiane”

MeteoWeb

“Questa mattina ho appreso la notizia che il nuovo lanciatore europeo Vega C con due satelliti Airbus a bordo, ha deviato dalla propria traiettoria 10 minuti dopo il decollo da Kourou“: lo ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con delega allo Spazio, Adolfo Urso. “Sono convinto – ha proseguito – che questo incidente non oscurerà l’eccellente lavoro fatto dalle imprese italiane ed europee la cui tecnologia ha ottenuto unanime riconoscimento, come peraltro emerso al recente vertice ministeriale ESA di Parigi i cui risultati sono stati particolarmente gratificanti proprio per il ruolo dell’Italia nello Spazio“.

“Aspettiamo – conclude Urso – i riscontri della commissione di indagine che sarà attivata, come da prassi, per consentire la ripresa al meglio l’operatività dei voli del vettore europeo“.