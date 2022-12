Domenica d’inverno in Veneto: tanta neve in montagna, nevischio in pianura | FOTO

MeteoWeb

Bella domenica invernale in Veneto, con tanta neve sulle montagne e fiocchi fino in pianura. Sul Monte Grappa, si sono accumulati 20-25cm di neve dalla notte, mentre una bella nevicata sta interessando anche l’Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza (imbiancata anche Asiago), e il resto delle Prealpi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Bellissime anche le immagini che arrivano da Pian del Cansiglio, in provincia di Belluno.

Nel Vicentino, nevischio fino in pianura: fiocchi di neve sono caduti anche a Schio (200 metri s.l.m.).

I fenomeni saranno in diradamento ed esaurimento nel corso del pomeriggio a partire dalle zone montane. Entro sera, le temperature scenderanno sotto lo zero anche in pianura: attenzione alla formazione di ghiaccio sulle strade.

