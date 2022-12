Vigili del Fuoco Salerno: nel 2022 1.700 interventi per maltempo

MeteoWeb

“Abbiamo fatto quasi 15mila interventi, di cui 1.700 per maltempo“. A tracciare un bilancio di attività di fine anno è il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno, Rosa D’Eliseo, a margine di una cerimonia per il passaggio di consegne con il suo successore, Carlo Federico. Per D’Eliseo, che da domani guiderà il comando vigili del fuoco di Bari, “sicuramente il maltempo, ultimamente, ci ha impegnati tantissimo. Ma, anche gli incendi perché il territorio industriale c’è ed è molto presente, per cui abbiamo fatto, talvolta, anche incendi grossi di depositi di autovetture, di attività industriali“.

Tra gli interventi che il comandante provinciale ricorda in particolare, ci “sono quelli effettuati dai miei soccorritori acquatici, con il gommone, quando vanno nelle case ad aiutare le persone che non riescono a uscire. In una casa di cura nell’agro nocerino sarnese abbiamo recuperato, con il gommone, le persone che erano li’ per portarle in un luogo sicuro“. Arriva dal Comando provinciale di Caserta il nuovo comandante Federico. Originario di Scafati, nel Salernitano, 63 anni da compiere in questo mese, ha ricoperto diversi incarichi nel corso della sua carriera, tra cui anche alla direzione regionale della Campania. “Per me – osserva Federico – è un ritorno a casa. La mia priorità è sempre stata il soccorso tecnico urgente”.