Vulcano Shiveluch: i satelliti Roscosmos monitorano l’attività in Kamchatka 

Al centro dell’immagine della sonda Meteor-M c’è il vulcano Shiveluch, il più settentrionale e uno dei più attivi della penisola di Kamchatka. Si è svegliato a novembre, la sua attività è accompagnata da emissioni di cenere. L’immagine mostra un pennacchio di cenere espulso lunedì 26 dicembre, fino a un’altezza di 4 km. Il 28 dicembre il vulcano ha nuovamente lanciato un pennacchio di cenere per 4,5 km.

Gli insediamenti più vicini – il villaggio di Klyuchi, nell’area in cui si trova l’osservatorio vulcanologico (47 km) e Ust-Kamchatsk (87 km) – non sono in pericolo. Il Ministero delle situazioni di emergenza non esclude comunque la perdita di una piccola quantità di cenere sui centri abitati. A causa dell’attività di Shiveluch in Kamchatka, è stato introdotto un codice di pericolo aereo arancione: si consiglia agli aerei di volare intorno all’intera area circostante.

Nell’angolo in basso a destra dell’immagine è visibile Klyuchevskaya Sopka, il vulcano più alto dell’Eurasia (4850 m). Gli enormi coni allungati di ombre dei vulcani attirano l’attenzione: la foto è stata scattata all’alba, quando il Sole era ancora basso sopra l’orizzonte.